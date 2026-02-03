İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli olarak başlatılan ve Türkiye genelinde 22 ile uzanan geniş çaplı operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

MLKP silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 96 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu hayata geçirildi.

ONLİNE TOPLANTILARLA TALİMAT ALMIŞLAR

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 22 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda hedef, örgütün basın ve gençlik yapılanmalarıydı. Emniyet güçlerinin yaptığı tespitlere göre şüphelilerin, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katılım sağladığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimat aldıkları belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre şüpheliler, örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ve örgüt talimatıyla düzenlenen sözde anma organizasyonlarında aktif rol aldı. Ayrıca zanlıların, örgüt propagandası içeren paylaşımlarda bulundukları ve basın ile gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüttükleri saptandı.

Operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin sadece saha operasyonlarından ibaret olmadığının altını çizdi. Operasyonda emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."