Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle holdinge yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 102 şüphelinin yakalanması için 24 ilde operasyon başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Kaynak Holdinge yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, holdingden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, 110 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.



Savcılık, 110 şüpheliden 8'nin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğunu belirlerken, 102 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı çıkardı.



Şüphelilerin yakalanmaları için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında adreslerinde arama yapılan çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.