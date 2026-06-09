İstanbul merkezli 24 ildeki şike operasyonunda 74 şüpheli tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında adli süreç tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 Haziran günü 24 ilde gerçekleştirdiği operasyonların ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emniyetteki yasal işlemleri biten 82 zanlı, sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirilerek savcılık karşısına çıkarıldı.

MAHKEMEDEN PEŞ PEŞE TUTUKLAMA KARARLARI GELDİ

Savcılık makamı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 79’unu tutuklama, 3’ünü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik karşısına çıkan zanlılardan 74’ü hakkında tutuklama kararı verilirken, savcılığın adli kontrol istediği 3 kişiye ek olarak 2 kişi daha dahil edilerek toplamda 5 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İşlemleri henüz tamamlanmayan diğer 3 şüphelinin ise adliyedeki yasal süreçleri devam ediyor.

192 MİLYAR LİRALIK KRİPTO PARA TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI

Mali polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu deşifre edilen suç ağının işleyiş biçimine dair çarpıcı detaylar belirlendi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen şebeke, sonuçları üzerinde önceden anlaşma sağlanan müsabakalar üzerinden yasal ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladı.

Elde edilen gelirlerin takibini zorlaştırmak amacıyla kripto varlık cüzdanları kullanıldı ve paralar kullanıcısı tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldı. Suç organizasyonunun içinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet yürüten kişilerin de yer aldığı ve bu sistem üzerinden toplamda 192 milyar liralık devasa bir işlem hacminin gerçekleştirildiği saptandı.

Ekiplerin 24 ilde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda ilk etapta 80 zanlı yakalanmıştı. Takibatı sürdüren polis, yürütülen çalışmaların devamında 6 şüpheliyi daha yakaladı. Emniyetteki sorgularının ardından bu kişilerden 4'ü serbest bırakılırken kalan 82 kişi ise adli makamlara sevk edildi. Soruşturmanın mali boyutunda da adımlar atıldı; suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule kolluk kuvvetlerince el konulurken, zanlılara ait banka hesapları ile kripto varlık hesapları uygulanan bloke işlemiyle tamamen donduruldu.