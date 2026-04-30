İstanbul merkezli 3 ilde kara para operasyonu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, alkol kaçakçılığından elde edilen paraları üçüncü şahıslar ve şirketler üzerinden aklayan şebekeye İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli Kırıkkale ve Kocaeli'de kara para aklamaya yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, alkol kaçakçılığı üzerinden haksız kazanç elde eden ve bu geliri üçüncü şahıslarla şirketler üzerinden aklamaya çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yürüttüğü mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik bulunduğu saptandı.

Kara para aklama trafiğini tespit eden polis ekipleri, şüphelileri bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hedeflenen şahısların yakalanması amacıyla bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 11 şebeke üyesi yakalandı.

KAÇAKÇILIK PARASINI ŞİRKETLERLE AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

Soruşturma dosyasına giren detaylarda, şüphelilerin izlediği kara para haritası da deşifre edildi. "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda, örgütlü şekilde alkol kaçakçılığı yapan şüphelilerin elde ettikleri gelirin kaynağını gizlemeye ve meşru göstermeye odaklandıkları anlaşıldı. Suçtan kaynaklanan bu paralar, paranın izini kaybettirmek amacıyla üçüncü şahıslar ve çeşitli şirketler aracılığıyla şebeke üyelerinin kendi hesaplarına aktarıldı.

Operasyon çerçevesinde adli ve mali tedbirler hızla uygulamaya sokuldu. Ekipler, 7 taşınmaz ve 8 taşınır mal varlığı ile 12 şahsa ait banka hesaplarına el koydu. Ayrıca kara para aklama sürecinde kullanıldığı belirlenen 2 şirkete ait hisse ve hesaplar da donduruldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

Soruşturma kapsamındaki tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

