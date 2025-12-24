İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve fuhuş suçlamalarıyla 20 kişi gözaltına alındı. İşte gözaltına alınan isimler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 22 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonun, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhşa teşvik etmek' suçları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

Evlerde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

20 GÖZALTI

Yapılan baskınlarda haklarında karar bulunan 22 şüpheliden 20'si yakalanarak gözaltına alındı. Hedefteki isimlerden birinin halihazırda cezaevinde olduğu tespit edilirken, bir şüpheliye ise ulaşılamadı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve arama işlemleri devam eden ismin Ezgi Fındık olduğu öğrenildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kimlikleri de netleşti. Emniyet birimlerince yakalanan isimler şunlar:

Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Hamdi Burak Beşer, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt.

uyuşturucu operasyonu
