İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Fatih ilçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde yasa dışı faaliyetler gerçekleştiren ve elebaşılığını N.E.'nin yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI HAREKAT

Emniyet güçleri, soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda örgüt üyelerinin kimliklerini ve saklandıkları adresleri belirledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan'da önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hedefteki 28 şüpheli adreslerinde kıskıvrak yakalandı.

Operasyon gerçekleştirilen adreslerde güvenlik güçleri tarafından detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüpheli, haklarındaki yasal işlemlerin başlatılması ve ifadelerinin alınması amacıyla emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.