İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önüne geçmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 28 zanlı gözaltına alındı.

İŞ YERLERİNDE "KAPALI DEVRE" BAHİS SİSTEMİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, zanlıların organize bir şekilde hareket ettiği belirlendi. Şüpheliler, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini ağırlıklı olarak "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden yürüttü.

Bu yasa dışı işlemlerin, dışarıdan bakıldığında yasal işletmeler gibi faaliyet gösteren kıraathane, emlak ofisi ve "iletişim dükkanı" gibi iş yerlerinde gerçekleştirildiği saptandı. Zanlıların söz konusu mekanlarda bahis ve kumar oynatmak için "kapalı devre" diye tabir edilen özel bir yöntem kullandıkları ortaya çıkarıldı.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDILAR

Yapılan detaylı incelemelerin ardından ekiplerce adresleri ve kimlikleri önceden belirlenen 28 şüpheli için harekete geçildi. Yasa dışı bahis organizasyonunun içinde yer alan şahıslara yönelik İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda aranan 28 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

