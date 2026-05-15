İstanbul merkezli 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza, yangın ve deprem gibi felaketler sonucu kullanılamaz hale gelen ağır hasarlı otomobillerin yasa dışı yollarla piyasaya sürülmesine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Dosya kapsamında, kullanılamaz durumdaki araçların şasi ve motor bilgilerinin başka araçlara uyarlanarak "change" adı verilen yöntemle kopyalandığı tespit edildi.

İncelemelere göre şüpheliler, motor ve şasi bilgileri değiştirilen araçları trafiğe uygun hale getirip üçüncü kişilere satıyordu. Bu yöntemle kurulan haksız kazanç ağı, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin kapsamlı takip çalışmalarıyla deşifre edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şebekenin faaliyetlerinin netleştirilmesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da belirlenen hedeflere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında karar bulunan 24 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve bağlantılı noktalarda yürütülen çalışmalarda, şebeke tarafından "change" işlemine tabi tutulduğu kesinleşen 40 araca el konuldu.

Yakalanan 24 zanlının emniyetteki ifade ve adli işlemleri ise devam ediyor.