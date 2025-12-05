İstanbul merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Sahte banka reklamlarıyla tuzak kurdular!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sahte banka reklam linkleri kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir şebeke hakkında başlattığı soruşturma, emniyet birimlerini harekete geçirdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında, şebekenin faaliyet yöntemini detaylı olarak belirledi.

Şebekenin, sosyal medya platformları üzerinde sahte banka reklamları oluşturarak harekete geçtiği tespit edildi. Bu reklamlar aracılığıyla, kredi kullanma niyeti olan vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerini içeren dataları topladıkları belirlendi.

AÇIK HATLARDAN ARAYIP KOMİSYONLU VURGUN YAPTILAR

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tespitlerine göre, şebeke üyeleri elde ettikleri kişisel bilgileri kullanarak, asıl darbeyi vuracakları aşamaya geçti. Zanlıların, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı açık hatları kullanarak mağdurları aradığı ve kendilerini banka personeli gibi tanıttığı saptandı. Çeşitli ikna yöntemleri uygulayarak vatandaşların hesaplarından kredi kullandırdıkları belirlenen şüphelilerin, çekilen kredi tutarlarını, belirli bir komisyon karşılığında banka hesaplarını kiraya veren üçüncü kişilere ait hesaplara aktararak büyük bir vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Yapılan kapsamlı teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şebekenin tüm üyelerinin kimlikleri ve adres bilgileri tek tek saptandı. Elde edilen bu bilgiler ışığında, bu sabahın erken saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

Gerçekleştirilen baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli tevkif edildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin alınması maksadıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube'ye getirildi. Şebeke üyeleriyle ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.