İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Şirketlere kayyum atandı!

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kapsamlı yasa dışı bahis operasyonunda, suç örgütlerine finansal altyapı sağlayan iki şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Futbolda şike ve bahis soruşturması kapsamında ise 32 şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Şirketlere kayyum atandı!
Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal bahis siteleri üzerinden usulsüzlük yapan kulüp yöneticilerini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının maçlarına kupon yaptığı saptandı. İncelemelerde, söz konusu şahısların maçlarda rakip takım lehine, gol içerikli ve oyuncu performansına dayalı şüpheli bahis seçeneklerini tercih ettiği ortaya çıkarıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ve savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli operasyon kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

AFAD duyurdu: Hatay güne depremle uyandıAFAD duyurdu: Hatay güne depremle uyandıYurt
Meteoroloji uyardı: Batıya kuvvetli yağış ve rüzgar, doğuya kar geliyor!Meteoroloji uyardı: Batıya kuvvetli yağış ve rüzgar, doğuya kar geliyor!Yurt
bahis operasyon kayyum
Günün Manşetleri
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyasını duyurdu
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?
Hesabından habersiz 1.6 milyon TL çekildi
Ocak ayı konut satış verileri açıklandı
Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında yüzde 2,3 artarak 85,7 oldu
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma Gazete manşetleri 20 Şubat Cuma
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar