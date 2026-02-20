İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Şirketlere kayyum atandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal bahis siteleri üzerinden usulsüzlük yapan kulüp yöneticilerini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının maçlarına kupon yaptığı saptandı. İncelemelerde, söz konusu şahısların maçlarda rakip takım lehine, gol içerikli ve oyuncu performansına dayalı şüpheli bahis seçeneklerini tercih ettiği ortaya çıkarıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan tespitlerin ve savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçleri düğmeye bastı. İstanbul merkezli operasyon kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.