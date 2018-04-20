İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na bağış yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 51 kişiden 33'ü yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 33'ü yakalandı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı'na bağış yaptıkları tespit edilen 51 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul merkezli 6 ilde 51 adrese düzenlediği operasyonda, çeşitli mesleklerden 33 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 18 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.