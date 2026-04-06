İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu: 51 gözaltı, 441 sınır dışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla göçmen kaçakçılığı suçuna karışan 51 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yabancı uyruklu şahıslara sahte evrak düzenleyerek usulsüz bir şekilde ikamet izni aldırdığı belirlendi.

Emniyet birimlerine gelen ihbarların değerlendirilmesi ve yürütülen mevcut soruşturmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda kapsamlı bir ön araştırma yapıldı. Bu çalışmalarda, yabancı uyruklular adına yapılan ikamet izni başvurularında sunulan belgelerin sahte olduğu şüphesi üzerine detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

SAHTE BELGE VE TAAHHÜTNAMELERLE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Ekiplerin yürüttüğü incelemeler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı faaliyetlerde izlediği yöntemler tespit edildi. Şüphelilerin, ikamet izni başvuruları sırasında resmi kurumlara ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, tamamen sahte evraklar düzenledikleri ve sahte içerikli taahhütnameler hazırladıkları anlaşıldı. Bu yollarla sistem üzerinden işlem yapan şahısların göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri kayıtlara geçti.

Soruşturma ve takip çalışmalarının tamamlanmasının ardından, suça karışan şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri netleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adreslere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 51 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, ifade ve adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

441 KİŞİYE SINIR DIŞI İŞLEMİ BAŞLATILDI

Soruşturmanın sadece şüphelilerle sınırlı kalmayıp, usulsüz işlem yapan yabancı uyrukluları da kapsadığı açıklandı. Sahte belgeler kullanılarak usulsüz bir şekilde ikamet izni aldığı tespit edilen 441 kişinin mevcut izinleri iptal edildi.

Haklarında resmi işlem başlatılan bu kişilerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.