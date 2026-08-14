İstanbul merkezli 6 ilde vize operasyonu: 42 şüpheliden 37’si tutuklandı

Konsoloslukların randevu sistemlerini özel yazılımlarla kilitleyerek vize danışmanlığı adı altında haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda adli süreç tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul merkezli 6 ilde vize operasyonu: 42 şüpheliden 37’si tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vize randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla ele geçiren ağı çökertmek amacıyla adli makamlarca 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Dosyaya giren kayıtlara göre şüphelilerin vize danışmanlığı kisvesi altında vatandaşları mağdur ettiği ve bu sistem sayesinde 2,8 milyar lirayı aşan bir para hareketi sağladıkları tespit edildi.

ALTI İLDEKİ OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Mali hareketlerin ve dijital altyapının çözümlenmesinin ardından emniyet güçleri, merkez İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliden 42'si gözaltına alındı. Emniyetteki ifade ve sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

MAHKEMEDEN 37 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Adliyeye getirilen 42 şüpheliden biri savcılık makamına verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 41 şüpheli nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Aleyna D., Ayşen E., Bünyamin Ç., Harun D., Kadir Y., Hamide Y., Selin Y., Seçkin D., Sena D., Süleyman K, Yusuf F. G., Ömer S.A., Ayşe G. Berkay V., Cihat K., Çınar K., Emre C. M., Fadime N.K., Fatih B., Feyda T., Tuğba U., Özgür Ö., Pınar D., Sinem Ş.H., Tuğba A., Tunahan Ç., Tunahan K. Y., Tunahan A., Sezgin A., Kerim E., Merve A., Mehmet A., Kıymet İ. T., Melis Ö., Kamil E., Fikret K. ve Günsel K. hakkında mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

Mahkeme heyeti, şüpheli listesindeki diğer 4 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulayarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

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