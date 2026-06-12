İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütü operasyonu: Avukatların da bulunduğu 45 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Aralarında avukatların da bulunduğu şüpheli grup, polis ekiplerinin eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki rutin prosedürlerin tamamlanmasının ardından tüm şüpheliler, hukuki sürecin devamı için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

YEDİ İLDE 113 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Güvenlik güçleri, soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir harekât düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa illerinde önceden belirlenen toplam 113 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda 45 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Adli süreç, İstanbul başta olmak üzere yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirtilen organize silahlı suç örgütünün deşifre edilmesi amacıyla başlatılmıştı. Soruşturma dosyasında, silahlı örgütün lideri olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan şahsın halihazırda İtalya'da tutuklu bulunduğu bilgisi yer almıştı. Liderin yurtdışında tutuklu bulunmasına rağmen devam eden incelemelerde, diğer örgüt mensuplarının Türkiye'deki yasa dışı faaliyetlerini aktif olarak sürdürdükleri tespit edildi.

Örgütün dışarıdaki üyelerinin, örgüt liderinin eşinin ve bazı mensupların tahliye edileceği bilgisini alarak ceza infaz kurumu önüne karşılama amacıyla gittikleri belirlendi. Dosyada yer alan detaylara göre, nitelikli yağma olayına karışan şüphelilere emniyette ifade vermemeleri yönünde örgüt tarafından baskı ve tehdit uygulandığı tespit edildi.

Ayrıca yürütülen soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı yollardan temin ettiği paraları cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına ulaştırdığı saptandı. Örgüt üyelerinin adli süreci manipüle etmek amacıyla bazı şüphelilerin ifade vermesini tamamen engellediği veya bu kişilerin gerçeğe aykırı beyanda bulunmalarını sağladığı iddiaları tutanaklara yansıdı.