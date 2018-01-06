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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Yurt genelinde FETÖ operasyonları devam ediyor. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheliden 17'si gözaltına alındı

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu yapıldı.  

FETÖ'nin şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, aralarında polis, gazeteci ve akademisyenlerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #fetö #gözaltı #bylock
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