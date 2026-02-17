İstanbul merkezli bahis operasyonu: 7 daire, 6 arsa, 1 futbol kulübü... İşte operasyonun bilançosu

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Diyarbekirspor kulübüne ve şüphelilere ait çok sayıda taşınmaza el konuldu.

İstanbul merkezli bahis operasyonu: 7 daire, 6 arsa, 1 futbol kulübü... İşte operasyonun bilançosu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda harekete geçti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, "yasa dışı bahis" suçuna karışan şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

KULÜP HESAPLARI ÜZERİNDEN AKLAMA

Yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi işlettikleri belirlendi. Şüphelilerin, bu faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi.

Yasa dışı bahis paralarının, kulübün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının şahsi banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı saptandı.

Ekipler, delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİYARBEKİRSPOR YÖNETİMİNE KAYYUM TEDBİRİ

Operasyon kapsamında, suç gelirlerinin aklandığı iddia edilen Diyarbekirspor kulübüne el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine de el koyma işlemi uygulandı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Diyarbekirspor kayyum
