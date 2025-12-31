İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmasında, Yalova'daki saldırıyla bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonu: 29 şüpheli gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir operasyona imza attı. Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüt adına faaliyet gösteren şüpheliler mercek altına alındı.

YALOVA SALDIRISIYLA BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin, Yalova’da gerçekleştirilen saldırıyla bağlantılı oldukları saptandı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, söz konusu kişilerin aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptıkları ve örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi.

Kimlik ve adres bilgileri netleşen şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.

