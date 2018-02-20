İstanbul merkezli 38 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında aralarında 144 muvazzaf askerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda,144'ü muvazzaf asker toplam 170 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada emniyet ekipleri ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti.



FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasında yer alan ve "Mahrem imamlarla" iletişime geçtiği belirtilen 144'ü asker 170 kişi hakkında 38 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





ulusal.com.tr