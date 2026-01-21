İstanbul merkezli dev operasyon! 235 bin kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye ilaç sokan ve bu ürünlerin satışını yaparak halk sağlığını tehlikeye atan bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

DEPOLARDAN BİNLERCE İLAÇ ÇIKTI

Kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, ilk etapta düzenledikleri operasyonda 21 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 235 bin 328 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen ilaçların insan sağlığı üzerindeki potansiyel tehlikelerine karşı soruşturmayı derinleştirdi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmalarını sürdüren polis, gözaltına alınan ilk grupla irtibatlı olduğu belirlenen ve suça karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler için operasyonun ikinci düğmesine bastı.

İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu baskınlarda 33 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında yakalanan toplam şüpheli sayısı 54'e yükseldi.