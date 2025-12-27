İstanbul merkezli dev operasyonda karar çıktı: 4 ilde eş zamanlı baskın, 17 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerden 17'sinin tutuklanmasına hükmederken, diğer zanlılar hakkında adli kontrol kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için yer ve donanım sağlama", "kullanmak için uyuşturucu satın alma veya bulundurma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" maddeleri yer alıyor.

OPERASYON LİSTESİNDEKİ İSİMLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Muğla, Adana ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında şu isimler gözaltına alındı: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Soruşturma dosyasındaki diğer şüphelilerden birinin halihazırda cezaevinde olduğu belirlendi.

Öte yandan, operasyon kapsamında aranan Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.