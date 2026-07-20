İstanbul Merkezli dev örgüt operasyonu! Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında

İstanbul'da, liderliğini yurt dışında bulunan bir şahsın yaptığı ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Merkezli dev örgüt operasyonu! Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, aralarında memur, katip, avukat ve polislerin de yer aldığı 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLERDEKİ SUÇ YAZIŞMALARI ÖRGÜTÜ DEŞİFRE ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla müşterek bir çalışma başlattı. Söz konusu silahlı suç örgütüne yönelik daha önce gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan iki şüphelinin üzerinden çıkan dijital materyaller detaylıca incelendi. Yapılan siber incelemelerde, dijital cihazlar içerisinde çok sayıda suç içerikli yazışma tespit edildi. Bu gelişme üzerine düğmeye basan emniyet güçleri, suç örgütüyle bağlantılı şüphelilerin yakalanması amacıyla ilk operasyonu gerçekleştirdi.

HTS, MASAK VE LOG KAYITLARI İNCELENDİ: ARDI ARDINA OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren organize polisi; elde edilen HTS verileri, MASAK analizleri, log kayıtları ve diğer tüm deliller doğrultusunda suç örgütüyle bağlantısı bulunan diğer şüphelileri de tek tek tespit etti. Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı ve kapsamlı bir operasyon daha düzenlendi.

ÇOK SAYIDA KAMU GÖREVLİSİ VE POLİS DE GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde organize suç örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen 37 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların mesleki dağılımları ise dikkat çekti. Yakalananlar arasında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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