İstanbul merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 1 ton 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun engellenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren suç örgütlerini takibe aldı. 15-30 Haziran tarihleri arasında yürütülen saha çalışmaları sonucunda, hedefteki organizasyonlar ile kent genelindeki sokak satıcılarına yönelik operasyon düğmesine basıldı. İstanbul merkezli başlatılan eş zamanlı baskınlar Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli illerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Belirlenen adreslerde emniyet güçlerince yapılan detaylı aramalarda yüklü miktarda yasa dışı maddeye el konuldu. Kayıtlara geçen verilere göre, aramalar sonucunda tam 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ile 173 bin 9 adet uyuşturucu hap bulundu. Baskın yapılan mekanlarda ayrıca 2 adet otomatik silah ele geçirildi.

26 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dört ildeki eş zamanlı baskınlarda toplam 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifade işlemleri hızla tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geriye kalan 54 kişinin emniyetteki sorgu süreci ise halihazırda devam ediyor.

Saha operasyonlarının tamamlanmasının ardından, ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeler ve silahlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergi alanında çalışmalara katılan personeli tebrik etti ve operasyonun detayları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Yıldız, kurumunun uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığının altını çizerek "Torbacısından elebaşına kadar bu suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atmaya kararlıyız. Biz uyuşturucuya karşı amansız bir savaş yürütüyoruz. Bu savaşı sadece İstanbul adına değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.