İstanbul merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, devre mülk sahiplerini "yabancılara yüksek karla satış" vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 17 şüpheli yakalandı.

Yayınlanma:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık şebekesine yönelik harekete geçti.

İstanbul merkezli olarak yürütülen ve toplam 8 ili kapsayan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

YÜKSEK KAR VAADİYLE TUZAK

Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin bir pazarlama firması aracılığıyla hareket ettiği belirlendi. Dolandırıcıların, devre mülk sahiplerine ulaşarak ellerindeki tapuları yabancı kişilere yüksek karla satacaklarını vaat ettikleri tespit edildi.

Satış süreci bahanesiyle mağdurlardan "reklam gideri" adı altında ücret talep eden şüphelilerin, parayı aldıktan sonra herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen polis ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Diyarbakır, İzmir, Mersin, Sakarya ve Osmaniye'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul dolandırıcılık
