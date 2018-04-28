Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
FETÖ firarisi Azerbaycan'dan getirildi
FETÖ firarisi Azerbaycan'dan getirildi
Fikret Bila istifa etti
Fikret Bila istifa etti
Vatan Partisi seferberlik ilan etti
Vatan Partisi seferberlik ilan etti

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 103 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 63 kişi gözaltına alındı.


Hürriyet'te yer alan habre göre; Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu kargo şirketine evrakları verirken yakalanan Esmaül Hüsna Öksüz gözaltına alındı. Kargoya verilmek istenen zarftan örgütün aranan amcası Üsküdar imamı Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, kızı Zeynep Şeyma Öksüz adına düzenlenmiş evraklar çıktı.

Esmaül Hüsna Öksüz’ün talimatı Adil Öksüz’ün aranan kardeşi Mehmet Öksüz’den aldığı bildirildi. Kargonun ABD’de E.S. adına gönderildiği tespit edildi. Esmaül Hüsna Öksüz polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Fetullahçı Terör Örgütü #istanbul #fetö operasyonu #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.