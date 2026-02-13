İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düğmesine basıldı.

BAKANLIKTA AKTİF GÖREV YAPANLAR DA LİSTEDE

Operasyon listesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde daha önce ihraç edilenlerin yanı sıra halen aktif görevde bulunan vergi müfettişlerinin de olduğu bildirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 93'ü operasyonlarda gözaltına alındı. Firari durumdaki bir zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasında şüphelilerin iletişim yöntemlerine dair detaylar da yer aldı. Zanlıların, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından "ankesörlü kart sistemini" (AKS) kullanarak iletişim kurdukları saptandı. Bu bağlantıların örgütsel iletişim tekniklerine uygun olduğu belirtildi.

Ayrıca şüphelilerin, örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik "itirafçı beyanları" bulunduğu ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıklarının değerlendirildiği kaydedildi.