İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 170 kişiden 120'si gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 170 kişiden 120'si yakalandı. Adliyeye getirilen 31 şüpheli, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 170 şüpheliden 120'sinin, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığı öğrenildi.



İstanbul'da gözaltında tutulan 31 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturma savcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerin tümü, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.