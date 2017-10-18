FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 73 eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 18 ilçe belediyesi çalışanından 57'si tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve İstanbul'daki bazı belediyelerde daha önce görev yapan 73 kişiden 57'si tutuklandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kulanıcılarına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Ekim'de İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde önceden çalıştığı ve ihraç edildiği belirlenen 73 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı



Şüphelilerden 9'u, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.



Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 64 zanlıdan 57'si tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 39 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.



Soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Büyükşehir Belediyesi ile Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu belediyelerinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kapsamda İstanbul, Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize olmak üzere 8 ilde 3 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye de el konulmuştu.