İstanbul merkezli 'kara para' operasyonu: 38 şüpheli adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 58 şüphelinin paravan şirketler ve hesaplar üzerinden bir suç örgütü oluşturduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve devam eden çalışmalarda yakalanan 3 kişiyle birlikte toplam 38 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

YÜZLERCE ŞİRKET VE KİŞİ ORGANİZASYONA DAHİL EDİLDİ

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, suç örgütünün kurduğu ağ üç aşamada deşifre edildi. Başsavcılığa bildirilen ilk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişi, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirket, üçüncü aşamada ise 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin bu organizasyona dahil olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin; yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde ettikleri gelirleri sisteme soktukları anlaşıldı. Suç gelirlerinin kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden "profesyonel aklama sistemi" kurulduğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 meskene el konuldu. İstanbul merkezli 18 ilde 13 Şubat'ta 58 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda ilk etapta 35 zanlı yakalanmıştı.

Dosya kapsamında aranan diğer şüphelilerden 4'ünün cezaevinde olduğu, 8'inin ise yurt dışında bulunduğu saptandı.