İstanbul merkezli operasyonda yeni gelişme: Zehir tacirlerinin 69 grubu kapatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulaması Telegram üzerindeki 69 grup tespit edildi. Savcılığın talimatıyla yurt dışı kaynaklı şirketle iletişime geçilerek, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı kapalı ve açık bu grupların tamamı kapatıldı.

GİZLİ ÜYELİK SİSTEMİYLE SATIŞ

Soruşturma dosyasındaki verilere göre şüpheliler, yakalanmamak için özel ve gizli üyelik sistemleriyle hareket etti. Ekipler, gruplar içerisindeki mesajlaşma trafiklerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu grup ve kanallarda yönetici-moderatör olarak faaliyet gösteren şahıslar belirlendi. Bu kişilerin farklı kanal veya gruplar üzerinden de aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini yönettikleri saptandı.

Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın Vatan Yerleşkesi'nde operasyon öncesi polislere verdiği talimatlar da yer aldı. Gençliği korumanın milletin istikbalini korumak olduğunu vurgulayan Yıldız, ekiplere şu sözlerle seslendi: "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla sürdürdüğümüz mücadelemizde uyuşturucunun kökünü kazımaya kararlıyız. Attığınız her adım gençliğimizin umudu, zehir tacilerinin ise korkulu rüyasıdır. Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Suçtan beslenen hiçbir yapıya yer yok. Bir gencimizi bile kaybetmeye tahammülümüz yok."

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve özendirme" suçlarını kapsadığı belirtildi. Açıklamada, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının, polisiye tedbirlerden kaçmak amacıyla anlık mesajlaşma programları ve sosyal medya platformları üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştıkları vurgulandı.

Toplam 346 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 il ve 35 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 305 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, erişim engeli getirilen grup ve kanallarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.