İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonunda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ilde eş zamanlı "şike ve bahis" operasyonu düzenlendi.

Ülke genelinde faaliyet gösteren yasal bahis siteleri üzerinden rakip takım lehine, gol içerikli ve oyuncu bazlı bahis oynadığı tespit edilen kulüp yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra doğrudan Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

RAKİP TAKIMA BAHİS OYNAYAN 33 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kamuoyunda "futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmada, profesyonel futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin yöneticileri mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 33 şüphelinin aktif bahis hesabı bulunduğu belirlendi.

Özellikle yöneticisi oldukları takımın oynadığı resmi müsabakalarda rakip takım lehine bahis oynadığı saptanan bu 33 kişi hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesinde yer alan şike ve teşvik primi suçlamasıyla işlem başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul merkezli farklı illerdeki 33 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde 32 zanlı yakalanırken, firari durumdaki 1 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN YÖNETİCİLERİN LİSTESİ

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen isimler, resmi açıklamada şu şekilde sıralandı: "Adana Demirspor yöneticileri Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz ve İhsan Çetinkaya, Ankaragücü yöneticisi Adem Başbilen, Yeni Malatyaspor yöneticisi Ahmet Topdağ, Antalyaspor yöneticileri Tuncay Gülel, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Aytaç Altay ve Bahadır Haktanır, Bodrumspor yetkilisi Caner Tuna, Göztepe yöneticisi Enes Memiş, Giresunspor yöneticileri Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, İbrahim İnaç ve Tahsin Çoban, Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Yunus Emre Demirkol, Osman Öztürk ve Osman Serper, Alanyaspor yöneticileri Hüsamettin Akyüz ve Hüseyin Gümrükcüler, Denizlispor yöneticileri Hüseyin Sorudak ve Yavuz Cinkaya, Konyaspor yöneticileri Kamil Yücel ve Muhammet Ali Atasever, Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez, Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven, Sivasspor yöneticisi Yasin Ocak."