İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Ekipler, örgütün uyuşturucu ticareti kaynaklı husumetlerde işkence ve kasten öldürme eylemlerini gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıların, örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladığı ve elde edilen bu gelirleri örgütsel faaliyetleri finanse etmek için kullandığı saptandı. Suça karışan şahısların kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri; İstanbul, İzmir ve Tunceli illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

780 MİLYON LİRALIK DEV SERVETE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun mali ayağında ise büyük çaplı bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ekipler, örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payına el koydu. Söz konusu mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 780 milyon lira olduğu açıklandı.

Yakalanan 5 şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanması ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.