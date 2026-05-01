İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 780 milyon liralık malvarlığına el konuldu

İstanbul, İzmir ve Tunceli'de Coşkun Necati Arabacı'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İşkence ve kasten öldürme suçlarına karıştığı belirlenen örgüte mensup 5 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 780 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Simge Sarıyar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı'nın yaptığı suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Ekipler, örgütün uyuşturucu ticareti kaynaklı husumetlerde işkence ve kasten öldürme eylemlerini gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıların, örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladığı ve elde edilen bu gelirleri örgütsel faaliyetleri finanse etmek için kullandığı saptandı. Suça karışan şahısların kimlik ve adres tespitlerinin tamamlanmasının ardından emniyet güçleri; İstanbul, İzmir ve Tunceli illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

780 MİLYON LİRALIK DEV SERVETE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun mali ayağında ise büyük çaplı bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ekipler, örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ve 8 şirket ile ortaklık payına el koydu. Söz konusu mal varlığının toplam değerinin yaklaşık 780 milyon lira olduğu açıklandı.

Yakalanan 5 şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanması ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?1 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?Ekonomi
Günün Manşetleri
Bazı metro ve tramvay hatları kapatıldı
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi
Sanchez: AB, İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almalı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Vatan Partisi’nden 1 Mayıs çağrısı: "Köklü çözüm için siyasal alana örgütlü müdahale"
"Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu hale getiriliyor
Ederson sezonu kapattı, Mert Hakan Yandaş'a 12 ay ceza
Katil İsrail'in Sumud saldırısına TBMM'den kınama
Adem Soytekin dahil 15 kişiye tahliye
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma Gazete manşetleri 1 Mayıs Cuma
Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi