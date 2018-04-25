İstanbul Narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Helikopter destekli operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Narkotik polisi, 40 ayrı adrese helikopter desteğiyle operasyon düzenledi.



İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.



Eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ile "suikast silahları" ele geçirildi.



Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı.,



3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi.



Yapılan operasyonlarda çok kişi gözaltına alındı.





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