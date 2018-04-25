Ankara'da sürpriz görüşme!
Ankara'da sürpriz görüşme!
İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan'ın cezası belli oldu
İsmail Küçükkaya ile Fidel Okan'ın cezası belli oldu
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Tepki çekmişti! Zorla getirilme kararı
Tepki çekmişti! Zorla getirilme kararı

İstanbul Narkotik polisi, 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı

İstanbul Narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Helikopter destekli operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik polisi, 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı

Narkotik polisi, 40 ayrı adrese helikopter desteğiyle operasyon düzenledi.

İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. 

Eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ile "suikast silahları" ele geçirildi. 

Narkotik Polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokaktı.,

3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. 

Yapılan operasyonlarda çok kişi gözaltına alındı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.