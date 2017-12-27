İstanbul narkotik polisi, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. İstanbul'da iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarda yaklaşık 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul Narkotik Şube çok önemli 2 operasyona imza attı.Biri Bakırköy'de biri Maltepe'de yapıldı.Yapılan operasyonlar sonucunda 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.)



İlk operasyonun adresi İstanbul Bakırköy. Narkotik ekipleri uyuşturucu satışını önlemek için denetimndeydi. Ekipler bir kadının hareketlerinden şüpheledi.



Kolombiya uyruklu Lady M., polisler tarafından durduruldu. Lady M.'nin valizinde yapılan aramada mısır gevreği ve kahve paketlerine gizlenmiş 10 kilo 700 gram kokain ele geçirdi.



Bakırköy'de yapılan operasyonda şüpheli bir kadının çantasında bulunan bu görmüş olduğunuz cips paketlerinin içinde yaklaşık 10 kilogram kokain ele geçirildi.



Şüheli gözaltına alındı. Lady M. sorgusunun arıdndan tutuklandı.



2.operasyon Maltepe'de yapıldı polisler bu görmüş olduğunuz ev düzeneğini ele geçirdi.



Narkotik ekiplerinin bir başka operasyonu da İstanbul Maltepe'den. Maltepe'de bir evde uyuşturucu serası kurulduğunu belirleyen ekipler çalışma başlattı.



Hazırlıklar tamamlandı, eve baskın düzenlendi. Operasyonda bir kilo 590 gram skunk ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri yaptığı incelemede şüphelilerin yakalanmamak için havalandırma, aydınlatma ve ısıtma düzeneklerini seyyar hale getirerek sürekli adres değiştirdiğini belirledi.



Şüphelilerden biri tutuklandı. Bir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







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