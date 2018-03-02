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İstanbul Öncü Gençlik pazar günü kurultay düzenliyor

"Afrin'deki ordumuzun arkasındayız. Vatan Savaşı'nı yönetecek Cumhurbaşkanı adayımızı tanıtmak için meydanlara iniyoruz". Vatan Partisi İstanbul Öncü Gençlik üyeleri bu gündemle olağaüstü kurultaya gidiyor. Okullarda duyuru çalışmalarını tamamlayan gençler, pazar günü kurultay yapacak

İstanbul Öncü Gençlik pazar günü kurultay düzenliyor

Gündemlerinde vatan savaşı, önlerinde olağanüstü kurultay var. 

Vatan Partisi İstanbul Öncü üyeleri olağanüstü kurultay toplamaya hazırlanıyor. 

Pazar günü saat 13:00'te Şişli'deki bir otelde yapılacak kurultayın ünversitelerdeki duyuru çalışmaları tamamlandı. Öncü Gençlik üyeleri artık kurultay için saatleri sayıyor. 

Olağanüstü kurultayın ana gündemi Türkiye'nin vatan savaşı. Gençler,  kurultaydan  hem Afrin'de mücadele eden askerlere selam gönderecek hem de vatan savaşında kararlılık mesajı verecek.

Diğer önemli gündem de 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Öncü gençlik üyeleri, kurultaydan sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in seçimi kazanması için var güçleri ile mücadele edecek.  

Kurultay çalışmalarının tamamlandığı belirten İstanbul Öncü Gençlik Başkanı Ersoy Irşi ve İl saymanı Duygu Karabulut, İstanbullu gençleri kurultaya davet etti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #istanbul #öncü gençlik
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