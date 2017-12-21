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İstanbul Pendik'te evde patlama: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te tüpten kaynaklanan patlamada 3 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te bir binanın 4. katında patlayan mutfak tüpü nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Elazığ Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın 4. katında meydana gelen patlama sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye tarafından patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, evde bulunan yaralı 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mutfak tüpünden kaynaklanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #patlama #Pendik #istanbul
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