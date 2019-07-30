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İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıda Hasan ve Hüseyin Sel tahliye edildi

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine hükmedildi

İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırıda Hasan ve Hüseyin Sel tahliye edildi

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu. 

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Pendik #hamile kadın #saldırı
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