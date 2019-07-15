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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

FETÖ'nün darbe girişiminde halkın ve emniyet güçlerinin kahramanlığını, cesaretini anlatan, AA'nın fotoğraflarının yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisine yolcular yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda '15 Temmuz' fotoğraf sergisi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" fotoğraf sergisi, yolculardan büyük ilgi gördü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı halkın ve emniyet güçlerinin kahramanlığını, cesaretini anlatan Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları yer aldı.

Havalimanı gidiş terminalindeki alanda sergilenen fotoğraflara, yerli ve yabancı yolcular büyük ilgi gösterdi.

Sergiyi gezen yolculardan Göknur Yağız, "Bu serginin burada açılması bizleri çok mutlu etti. 3 yıl önceyi hatırlattı. Sergiyi gezerken tekrar aynı şeyleri yaşayacakmışız gibi korku oluşuyor ama milletimizin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz." dedi.

Yolcu Harun Çalkın da "Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. Aziz Türk milletinin güçlü ve birlik duygusuyla bir araya geldiği günü hatırlayarak duygulandık. Fotoğrafları görünce çok duygulandım." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #sabiha gökçen havalimanı #fetö
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