İstanbul sahilinde kamikaze İHA alarmı! Patlayıcı yüklü cisim imha edildi

İstanbul Arnavutköy'de kıyı şeridinde parçalanmış halde bulunan ve kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olduğu değerlendirilen patlayıcı madde yüklü şüpheli cisim, Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından gerçekleştirilen operasyonla kontrollü bir şekilde imha edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul sahilinde kamikaze İHA alarmı! Patlayıcı yüklü cisim imha edildi
Yayınlanma:

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında yer alan kıyı şeridinde meydana geldi. Sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıya vuran parçalanmış şüpheli bir cisim fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve uzman ekip sevk edildi. Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, söz konusu cismin kırıma uğramış (düşerek parçalanmış) bir kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olabileceği değerlendirildi.

SAS KOMANDOLARI PATLAYICI TESPİT ETTİ

Şüpheli cismin ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan uzman SAS komandoları, şüpheli İHA parçası üzerinde detaylı bir teknik inceleme gerçekleştirdi. Yapılan uzman incelemesi sonucunda cismin üzerinde patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Kıyıya vuran İHA parçasında patlayıcı madde bulunması üzerine ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların alandan uzaklaştırılmasının ve güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından, patlayıcı yüklü cisim SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bakan Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu’nda tarihi başarıya imza atan Nilay Tahiroğlu’nu tebrik ettiBakan Ersoy, Bolşoy Tiyatrosu’nda tarihi başarıya imza atan Nilay Tahiroğlu’nu tebrik ettiKültür Sanat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul iha
Günün Manşetleri
Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltında
Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında
Meteoroloji'den 26 il için aşırı sıcak alarmı!
Konferansı sonuç bildirgesi
"NATO Üyeliğiyle Denge Siyaseti Yürütülemez"
"ABD Hegemonyası Çöküyor, Üslerinizi Geri Çekin!"
Malatya'da 5.0 büyüklüğünde deprem!
Avrasya Cephesi ve Çok Kutuplu Dünya!
Kapalı alanda sigara içen yandı
Bugün o illerde sağanak ve gök gürültülü yağış var
Çok Okunanlar
20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? 20 Temmuz 2026 altın fiyatları: Yeni haftada çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Haftanın ilk günü pompa alev aldı! Haftanın ilk günü pompa alev aldı!
Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı! Meteoroloji 20 Temmuz 2026 hava durumu raporunu açıkladı!
5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı 5.2 büyüklüğünde deprem! Sabah saatlerinde beşik gibi sallandı
Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında Polis, Katip ve Avukatlar gözaltında