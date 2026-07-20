İstanbul sahilinde kamikaze İHA alarmı! Patlayıcı yüklü cisim imha edildi

Olay, Arnavutköy Karaburun Sahili ile Çatalca Ormanlı Sahili arasında yer alan kıyı şeridinde meydana geldi. Sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıya vuran parçalanmış şüpheli bir cisim fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik ve uzman ekip sevk edildi. Emniyet güçlerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, söz konusu cismin kırıma uğramış (düşerek parçalanmış) bir kamikaze insansız hava aracına (İHA) ait olabileceği değerlendirildi.

SAS KOMANDOLARI PATLAYICI TESPİT ETTİ

Şüpheli cismin ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma (SAS) Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan uzman SAS komandoları, şüpheli İHA parçası üzerinde detaylı bir teknik inceleme gerçekleştirdi. Yapılan uzman incelemesi sonucunda cismin üzerinde patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Kıyıya vuran İHA parçasında patlayıcı madde bulunması üzerine ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların alandan uzaklaştırılmasının ve güvenliğin tam olarak sağlanmasının ardından, patlayıcı yüklü cisim SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.