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Ulusal Kanal Canlı Yayını

İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

Sancaktepe'de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale gelen 3 katlı binadaki vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

İstanbul Sancaktepe'de 3 katlı bina boşaltıldı

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Cihad Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 3 katlı binanın girişi kullanılamaz hale geldi.

Bu nedenle, bina sakinleri dışarı çıkamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince binada bulunanlar balkon ve pencerelerden merdiven yardımıyla tahliye edildi. Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Bina sakinlerinden bazılarının akrabalarının yanına gideceği, diğerlerinin ise talep etmeleri durumunda belediye tarafından misafir edilebileceği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sancaktepe
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