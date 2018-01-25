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İstanbul Sancaktepe'de silahlı soygun

Sancaktepe'de yüzleri maskeli silahlı 2 kişi, bir iş yerinden hırsızlık yaptı,

İstanbul Sancaktepe'de silahlı soygun

İstanbul Sancaktepe'de yüzleri maskeli silahlı 2 kişi, bir iş yerinden hırsızlık yaptı,

Abdurrahman Gazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelen yüzleri maskele 2 kişi, marketin çalışanlarını etkisiz hale getirerek, kasada bulunan paraları alıp, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde üzerinde ve çevre sokaklarda polis ekipleri, şahısların yakalanması için şüpheli araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Market ile çevredeki diğer güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların kaçış istikametleri ve kimlik bilgilerinin tespiti için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #soygun #silahlı soygun #Sancaktepe #ravza caddesi #polis
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