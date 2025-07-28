İstanbul Sancaktepe’de dehşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Sancaktepe’de aile içi tartışma can aldı. Beytullah Cin, çıkan tartışmada anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli suç aletiyle birlikte yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Sancaktepe’de dehşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
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SANCAKTEPE’DE AİLE FACİASI: ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen olayda, aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. 28 yaşındaki Beytullah Cin, tartışma sırasında anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.25 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Beytullah Cin, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri baba Ahmet Cin’in (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Emine Cin (60) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde şüpheli Beytullah Cin’in psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: DHA

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