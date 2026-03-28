İstanbul Sancaktepe'de yol kenarında bebek cesedi bulundu

Olay, saat 09.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Fatih Mahallesi Levent Sokak üzerinde meydana geldi. Samandıra-Kartal bağlantı yolunun Kartal istikametinde görev yapan belediye temizlik işçisi, yol kenarındaki yeşil alanda beyaz bir beze sarılı ve hareketsiz duran bir bebek olduğunu gördü. İşçinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELLİ OLACAK

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yol kenarına bırakılan bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bebeğin bulunduğu alanda ve çevresinde detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin bölgedeki incelemelerini tamamlamasının ardından, bebeğin kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Cansız bedeni bulunan bebeği yeşil alana bırakan kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kesintisiz olarak devam ediyor.