İstanbul Sarıyer'de operasyon: Damacanalar dolusu uyuşturucu yakalandı

Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan bir tırda yapılan aramalarda, damacanalar içerisine gizlenmiş 183 litre uyuşturucu madde ele geçirildi; sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir tır ve bağlı dorsesinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaşıldı.

DAMACANALAR İÇİNDE SEVKİYAT

Durdurulan tırda yapılan detaylı aramalarda, damacanalar içerisine doldurulmuş toplam 183 litre uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 485 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

istanbul sarıyer uyuşturucu
