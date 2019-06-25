İstanbul seçimi sonrası EYT'den önemli açıklama - Son dakika 25 Haziran 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Resmi olmayan sonuçlara göre yenilenen İstanbul seçimlerini Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından EYT SYDD'den açıklama geldi. EYT SYDD Başkanı Özüpak, "Bizi görmelisiniz, bizi anlamalısınız, bizi duymalısınız, bizi bizden dinlemelisiniz dedik. Vatandaşlık görevimizi yerine getirirken, gücümüz birliğimiz ve oyumuzla ÖNCE HAKKIM DİYEREK, VARIZ, BİRİZ, BİRLİKTEYİZ ve BURADAYIZ dedik. Bizi yok sayamayacağınızı bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı

Resmi olmayan sonuçlara göre yenilenen İstanbul seçimlerini Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan açıklama geldi.



Özüpak, şunları belirtti:



"#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



Bizi görmelisiniz, bizi anlamalısınız, bizi duymalısınız, bizi bizden dinlemelisiniz dedik.



Vatandaşlık görevimizi yerine getirirken, gücümüz birliğimiz ve oyumuzla



ÖNCE HAKKIM DİYEREK, VARIZ, BİRİZ, BİRLİKTEYİZ ve BURADAYIZ dedik.



Bizi yok sayamayacağınızı bir kez daha gösterdik.



Yılmadık, yılmayacağız, durmadık durmayacağız, susmadık susmayacağız,



PES ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ.



Birliğimizle bu davanın sonucunu getireceğiz.



GÜÇ BİZİZ.



İBB yerel seçim sonucunun ülkemize, memleketimize hayırlı olmasını dileriz."



ulusal.com.tr