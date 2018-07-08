Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut'un naaşı İstanbul'a getirildi. Baba ocağında helallik alınan şehit uzman çavuşun naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı şehitliğinde toprağa verildi.

Türk bayraklarının asıldığı baba evinde karşılandı. İstanbul, şehidini sonsuzluğa böyle uğurladı.Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Kozluk Karakolu'nda el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut, Erzurum'da yapılan askeri törenin ardından İstanbul'a gönderildi.İstanbul Yeşilyurt'taki askeri havalimanına getirilen şehidin cenazesi daha sonra Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evininin önünde yüzlerce vatandaş toplandı. Şehit uzman çavuş için helallik alındı.Evinin önünde okunan duaların ardından Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut'un naaşı Zeytinburnu Merkezefendi Camii'ne götürüldü.Şehit Korkut, ikindi namazına müteakip kılınan cenzae namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.