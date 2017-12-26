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İstanbul semalarında ilginç görüntü çekildi

Bugün saat 06.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi

İstanbul semalarında ilginç görüntü çekildi

Semih Kurt’un cep telefonu ile çektiği fotoğraf ve videoda, terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti.Bu arada Pendik-Ataşehir ve Tuzla 'da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

Sabiha Gökçen'de kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.  

Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. 

Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX’e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.

Twitter kullanıcıları da İstanbul'un farklı semtlerinde çektikleri ışık hüzmesi görüntülerini sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sabiha gökçen #istanbul
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