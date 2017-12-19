İstanbul'un Silivri ilçesinde sulu kar yağışı başladı

İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinden itibaren görülen yağmur, öğleden sonra yerini sulu kar yağışına bıraktı.



Yağış, hayatı olumsuz etkiledi.



Yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarıyla apartman girişi gibi alanlara sığındı.



TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu ile ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.



Yağış nedeniyle bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu.