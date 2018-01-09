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İstanbul Silivri'de vatandaşlar yakınlarındaki taş ocağından şikayetçi

İstanbul Silivri'de vatandaşlar yakınlarındaki taş ocağından şikayetçi. Can güvenliğinden endişe eden vatandaşlar, taş ocağından çıkan tozu solumak istemediklerini protesto ile dile getirdi.

İstanbul Silivri'de vatandaşlar yakınlarındaki taş ocağından şikayetçi
Köylüler yakınlarına kurulan taş ocağına tepki gösterdi.

Yapılan taş ocağı hem insanlara hem de çevreye zarar veriyor.

İstanbul Silivri Danamandıra Köyü'nde yaşayan vatandaşlar taş ocağından şikayetçi.

Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde, eylem yapan vatandaşlar can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan topluluk, taş ocağının büyük bir hava kirliliği yarattığını vurguladı.

Taş ocağı hem insanlara hem de çevreye zarar vermeye devam ediyor.



ulusal.com.tr
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