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İstanbul Şişli'de cinsel saldırı iddiası

Şişli'de, bir parkta yarı çıplak halde bulunan kadın cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

İstanbul Şişli'de cinsel saldırı iddiası

Alınan bilgiye göre, Abide-i Hürriyet Parkı'nda 08.30 sıralarında G.Y,  belden altı yarı çıplak şekilde parkta yatar halde bulundu. Kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

G.Y'nin cinsel saldırıya uğradığını söylemesi üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polisin olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen G.Y'nin emniyette "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 4, "güveni kötüye kullanmak" ve "yağma" suçlarından kaydı olduğu,
"uyuşturucu madde ticareti"nden bilgi sahibi olduğu bildirildi. Kadının ayrıca "tehdit ve şantaj", "evden hırsızlık", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama" ve 2 kayıp şahıs suçlarından "müşteki" olduğu, "yankesicilik" suçundan bilgi sahibi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #şişli
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