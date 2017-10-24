İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi taşınacak mı? Taşınırsa nereye gidecek? Öğrenciler ne yapacak? Okulun arazine hangi proje uygulanacak? Sorular böyle uzayıp gidiyor, öğrenci ve velilerin isyanı sürüyor. Okul arazisinin büyük bir kısmına rezidans projesi yapılması velilerden tepki çekti. Öğrenciler ise prefabrik binada eğitim görmek istemediklerini söyledi.

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"Okulumuzu yıktırmayız" dediler, lisenin taşınma kararına tepki gösterdiler.



Mezunlar Derneği Başkanı ve Okulumu Yıktırmam İnisiyatifi Sözcüsü Ercan Bodur, okuldaki 4900 öğrencinin mağduriyet yaşayacağını söyledi.



Bodur, okula bırakılan arazide eğitimin devam etmesini talep etti.



Prefabrik binada eğitime karşı çıkan öğrenciler, Kurtuluş Ortaokulu'na taşınma kararına itiraz etti.



Öğretmenler ise Türkiye'nin köklü meslek liselerinden olan okulun geleceğinden endişeli.





ulusal.com.tr